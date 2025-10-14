Amical : le Japon s’offre une remontada de prestige contre le Brésil

Coup dur pour la Seleçāo de Carlo Ancelotti. Après une large victoire contre la Corée du Sud, le Brésil poursuivait sa tournée asiatique par un déplacement au Tokyo Stadium pour affronter le Japon, afin de se préparer au Mondial 2026. Avec une équipe largement remaniée composée notamment de Luiz Henrique et Beraldo, mais en gardant Vinicius Jr, Bruno Guimarāes et Martinelli, les Auriverdes avaient ouvert le score grâce à Paulo Henrique, avant que Martinelli ne fasse le break avant la pause (2-0, 26e et 32e).

Mais la mi-temps a été décisive pour les Samurai Blue, qui ont rapidement réduit le score grâce au Monégasque Minamino (2-1, 52e). Avant qu’un autre japonais jouant en France, Nakamura, du Stade de Reims, n’égalise pour le pays asiatique (2-2, 62e). Quelques minutes plus tard, l’attaquant du Feyenoord Ueda offrait une victoire de prestige au Japon (3-2, 71e). De quoi apporter des enseignements à Carlo Ancelotti, qui souhaite avoir son équipe pour la Coupe du monde dès le mois de mars prochain.