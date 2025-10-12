La Colombie explose le Mexique en amical

La Colombie et le Mexique, déjà qualifiés pour la Coupe du monde 2026, se sont affrontés dans la nuit de samedi à dimanche lors d’un match amical aux allures de grande affiche du continent américain. Malgré une certaine équité dans le jeu et les occasions créées, l’équipe de Néstor Lorenzo a su convertir ses chances — en témoigne son xG de seulement 0,95 — pour s’imposer 4-0 face au Tricolor.

Après l’ouverture du score de Jhon Lucumí à la 16e minute, les Cafeteros ont attendu le second acte pour sceller le sort de la rencontre, avec des réalisations de Luis Díaz (56e), Jefferson Lerma (64e) et Johan Carbonero (87e). Toujours en forme lorsqu’il porte le maillot de sa sélection, James Rodríguez a délivré deux passes décisives pour les premiers buts du match. La Colombie se déplacera au Canada mercredi prochain pour son dernier match amical de cette trêve internationale, tandis que le Mexique accueillera l’Équateur le même jour.