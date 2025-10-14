Menu Rechercher
Commenter 1
Matchs Amicaux

L’équipe de France U19 renverse les Pays-Bas avec Khalis Merah buteur

Par André Martins
1 min.
Khalis Merah @Maxppp

L’équipe de France U19 confirme sa bonne dynamique depuis la reprise en septembre en enchaînant une quatrième victoire consécutive. Cette fois-ci, les jeunes Bleus, emmenés par des talents issus de clubs de Ligue 1 comme Khalis Merah (OL), Prosper Peter (Angers), Quentin Ndjantou (PSG) ou Darryl Bakola (OM), se sont imposés 3-2 face aux Pays-Bas lors d’un match amical disputé à Marbella, dans le sud de l’Espagne. Johan Radet a dirigé cette équipe, Bernard Diomède étant quant à lui au Chili pour la Coupe du monde U20.

La suite après cette publicité

Après l’ouverture du score signée par l’attaquant troyen Mathys Detourbet à la 19e minute, les Néerlandais ont réussi à renverser la situation grâce notamment à l’attaquant Sean Kluivert. Mais les remplaçants français ont inversé la tendance dans les vingt dernières minutes : d’abord le Lyonnais Khalis Merah à la 76e minute, puis Enzo Kana-Biyik, prêté à Lausanne Sport par Manchester United, à la 87e. Les U19 français se retrouveront en novembre pour entamer les qualifications du prochain Championnat d’Europe, avec un match à domicile contre les Îles Féroé.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Matchs Amicaux
France U19
Khalis Merah

En savoir plus sur

Matchs Amicaux Matchs Amicaux
France U19 Flag France
Khalis Merah Khalis Merah
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier