L’équipe de France U19 renverse les Pays-Bas avec Khalis Merah buteur

L’équipe de France U19 confirme sa bonne dynamique depuis la reprise en septembre en enchaînant une quatrième victoire consécutive. Cette fois-ci, les jeunes Bleus, emmenés par des talents issus de clubs de Ligue 1 comme Khalis Merah (OL), Prosper Peter (Angers), Quentin Ndjantou (PSG) ou Darryl Bakola (OM), se sont imposés 3-2 face aux Pays-Bas lors d’un match amical disputé à Marbella, dans le sud de l’Espagne. Johan Radet a dirigé cette équipe, Bernard Diomède étant quant à lui au Chili pour la Coupe du monde U20.

Après l’ouverture du score signée par l’attaquant troyen Mathys Detourbet à la 19e minute, les Néerlandais ont réussi à renverser la situation grâce notamment à l’attaquant Sean Kluivert. Mais les remplaçants français ont inversé la tendance dans les vingt dernières minutes : d’abord le Lyonnais Khalis Merah à la 76e minute, puis Enzo Kana-Biyik, prêté à Lausanne Sport par Manchester United, à la 87e. Les U19 français se retrouveront en novembre pour entamer les qualifications du prochain Championnat d’Europe, avec un match à domicile contre les Îles Féroé.