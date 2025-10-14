Menu Rechercher
Eliminatoires CM - Asie

Qualifs CdM 2026 : le Qatar se qualifie pour le Mondial américain

Akram Afif avec le Qatar @Maxppp
Qatar 2-1 EAU

Le Qatar est officiellement qualifié pour la Coupe du Monde 2026 après sa victoire (2-1) face aux Émirats arabes unis à Doha, au Jassim Bin Hamad Stadium. Boualem Khoukhi (49e) et Pedro Miguel (74e) ont inscrit les buts qui offrent au pays hôte du Mondial 2022 un billet assuré pour l’édition américaine lors du quatrième tour des éliminatoires asiatiques, avec 4 points en 2 matchs. La réduction du score de Sultan Adil n’a pas changé l’issue finale (90e+8).

الاتحاد القطري لكرة القدم
بطل أكبر قارات العالم 🌏
إلى كأس العالم 2026 🏆
Les Émirats arabes unis restent à 3 points et devront ainsi passer par un cinquième tour, tandis qu’Oman ferme la marche avec deux défaites en autant de rencontres et est donc éliminé. Cette qualification du Qatar confirme la solidité et la régularité de la sélection, lui permettant de se tourner sereinement vers la préparation de la Coupe du Monde.

