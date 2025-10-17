Bayer Leverkusen : le calvaire de Martin Terrier touche à sa fin

Auteur d’un exercice 2021-2022 XXL du côté du Stade Rennais, avec 21 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, Martin Terrier n’a depuis jamais réussi à confirmer. Même s’il a récidivé avec 12 buts en 22 matchs la saison suivante, le joueur formé au LOSC s’est peu à peu perdu, pas épargné par les blessures. Transféré au Bayer Leverkusen lors de l’été 2024 pour près de 20 millions d’euros, le joueur de 28 ans n’a pas eu le temps de convaincre Xabi Alonso la saison dernière : 2 buts et 2 passes décisives en 20 matchs. « J’ai été impressionné dès les premiers entraînements par l’intensité qui a été mise par les joueurs, mais aussi par le coach. Dans mes précédents clubs, souvent, les séances d’entraînement étaient dirigées par les adjoints. Ici, Xabi Alonso est là à 100 %, c’est lui qui dirige la séance avec ses adjoints, mais c’est principalement lui qui a la parole. On sent vraiment beaucoup d’intensité dans les séances », avait déclaré l’ancien joueur de l’OL dans le podcast After Allemagne peu de temps après ses débuts.

Alors que Rennes a tenté de le rapatrier l’été dernier, Martin Terrier est finalement resté en Allemagne, afin de pouvoir enfin montrer toute l’étendue de son talent. Mais, pour le moment, il n’a pas encore joué la moindre minute en ce début de saison. Pire, il n’a même pas été intégré dans la liste des joueurs du Bayer Leverkusen éligibles à jouer en Ligue des Champions. Il avait déjà été victime d’une rupture des ligaments croisés du genou droit contre Nice en janvier 2023 lorsqu’il évoluait encore à Rennes. « J’ai senti ma jambe faible. Comme une corde qui lâchait. J’ai tout de suite compris que c’était quelque chose que je n’avais jamais connu ». Quasiment deux ans plus tard jour pour jour, l’attaquant français est sorti sur blessure lors de la victoire du Bayer Leverkusen contre le Borussia Mönchengladbach (3-1, 18e journée de Bundesliga), après s’être fait une déchirure du tendon d’Achille droit. Il avait manqué l’ensemble de la fin de saison 2024-2025.

Un retour plus tôt que prévu ?

Jamais sélectionné par Didier Deschamps en équipe de France, l’attaquant du Vizekusen pourrait bientôt être de retour en Bundesliga. Comme le révèle l’hebdomadaire allemand Kicker, le Français est de retour parmi les candidats à une place dans l’équipe à la suite de plusieurs semaines d’entraînement. Toutefois, compte tenu du grand nombre de concurrents dans le secteur offensif dans les rangs de Kasper Hjulmand, ses chances d’être dans le groupe sont, à première vue, minces. En concurrence avec Malik Tillman, recruté en provenance du PSV Eindhoven, Eliesse Ben Seghir, acheté pour 32 millions d’euros en provenance de l’AS Monaco, Claudio Echeverri, prêté par Man City, Ibrahim Maza, arrivé du Hertha BSC pour 12 millions d’euros, ou encore avec le vétéran Jonas Hofmann, Terrier voit ses chances de jouer demain contre Mayence diminuer.

Mais toujours d’après le magazine allemand, le joueur de 28 ans aurait malgré tout une petite chance de rejouer dans les prochains jours. En effet, l’ancien Lyonnais pourrait servir d’alternative à Ernest Poku, qui, lorsque Leverkusen est en possession du ballon, évolue comme un joueur de couloir, et se déplace sur son côté pour apporter de la profondeur grâce à sa vitesse. Arrivé dans la peau d’un ailier gauche en 2024, Terrier conviendrait parfaitement à ce poste de doublure du prodige hollandais. Cependant, le meilleur moyen de retrouver le groupe est probablement de passer par le poste de numéro 9. Patrik Schick risque de manquer le match de samedi contre Mayence, car il n’est pas encore complètement remis de sa blessure à la cuisse. Hjulmand se retrouverait alors sans autre avant-centre que Christian Kofane (19 ans), qui devrait donc être titulaire. La polyvalence de l’ancien Rennais est l’argument fondamental pour être de retour le plus vite possible.