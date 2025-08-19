Ligue 1
Rennes a voulu rapatrier Martin Terrier
@Maxppp
Depuis le début du mercato, le Stade Rennais est à la recherche de joueurs pour étoffer son attaque. En ce sens, le club breton a cherché à recruter Martin Terrier, selon les dernières informations de L’Équipe.
La suite après cette publicité
Parti du côté du Bayer Leverkusen à l’été 2024 après un passage mémorable en Bretagne, l’attaquant de 28 ans s’est rompu le tendon d’Achille la saison passée. Rennes a pris des informations, mais n’est pas allé plus loin pour recruter l’ailier sous contrat jusqu’en 2029 avec le Werkself.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer