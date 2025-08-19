Rennes a voulu rapatrier Martin Terrier

Depuis le début du mercato, le Stade Rennais est à la recherche de joueurs pour étoffer son attaque. En ce sens, le club breton a cherché à recruter Martin Terrier, selon les dernières informations de L’Équipe.

Parti du côté du Bayer Leverkusen à l’été 2024 après un passage mémorable en Bretagne, l’attaquant de 28 ans s’est rompu le tendon d’Achille la saison passée. Rennes a pris des informations, mais n’est pas allé plus loin pour recruter l’ailier sous contrat jusqu’en 2029 avec le Werkself.