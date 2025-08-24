Menu Rechercher
Rennes : la réaction dépitée de Ludovic Blas après la gifle reçue à Lorient

Ludovic Blas célèbre sous le maillot du Stade Rennais @Maxppp
Lorient 4-0 Rennes

Interrogé au micro de L1+ après la lourde défaite (0-4) de Rennes à Lorient, Ludovic Blas a logiquement affiché sa déception. Plombé par les deux cartons rouges en 11 minutes de Mahdi Camara et Christopher Wooh, le club breton s’est finalement totalement effondré au retour des vestiaires. «C’est compliqué, à ce niveau-là, à 9 c’est compliqué», a tout d’abord avoué l’ancien Nantais.

Et d’ajouter : «on a essayé de répondre, la barre de Seko (Fofana, ndlr) aurait pu changer certaines choses mais ce n’est pas rentré, on n’a pas été intelligent sur certaines actions, c’est de notre faute. Il faut qu’on arrive à rester à 11, on se met en difficulté tout seul, la semaine dernière ça nous a souri car on marque à la fin mais si on fait ça tous les week-ends, ça va être compliqué. Il faut oublier ce match là et aller à Angers avec une autre mentalité et surtout ne pas prendre de rouge».

Pub. le - MAJ le
