Rennes prête Ayanda Sishuba à Montpellier

Par Samuel Zemour
Ayanda Sishuba, le milieu de terrain du RC Lens @Maxppp

Comme nous vous le révélions ces dernières heures, le Stade Rennais va laisser filer Ayanda Sishuba vers la Ligue 2. Le milieu offensif de 20 ans, arrivé cet été en provenance de Lens, a été prêté sans option d’achat à Montpellier, ce lundi.

MHSC
🚨🆕 #MercatoMHSC
✍️ 𝑨𝒚𝒂𝒏𝒅𝒂 𝑺𝒊𝒔𝒉𝒖𝒃𝒂 rejoint le MHSC 🧡

➡️
Voir sur X

«Le MHSC est heureux d’annoncer ce jour l’arrivée du jeune belge de 20 ans, prêté jusqu’à la fin de la saison par le Stade Rennais, avec l’objectif d’engranger de l’expérience et du temps jeu, tout en aidant le club pailladin à atteindre ses objectifs. Bienvenue à notre nouveau numéro 28», confirme le MHSC.

