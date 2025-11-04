David Beckham a été officiellement anobli

Ancien joueur de Manchester United, du Real Madrid, de l’AC Milan, du Los Angeles Galaxy ou encore du Paris Saint-Germain, David Beckham mène à présent une carrière de dirigeant à l’Inter Miami. Le Spice Boy est aussi un redoutable homme d’affaires. Ce mardi, l’ancien footballeur a vécu un moment très fort puisqu’il a été anobli officiellement par le Roi Charles III lors d’une cérémonie organisée au Château de Windsor comme le rapporte The Sun, images à l’appui.

Des images sur lesquelles on peut voir le souverain adouber Beckham (50 ans) en lui tapant légèrement l’épaule avec une épée. Il faut rappeler que l’ancien joueur, honoré pour ses services rendus au sport et à des organisations caritatives, a été nommé chevalier en juin dernier. Il s’agit du plus haut grade. Celui que l’on doit désormais appeler Sir David Beckham était accompagné de son épouse, Lady Victoria, et de ses parents. Avec sa médaille autour du cou, il a livré ses impressions après ce grand moment. « Pour un jeune des quartiers est de Londres, être ici au château de Windsor, honoré par sa Majesté le roi - la plus importante et plus respectée des institutions au monde - c’est vraiment un grand moment. »