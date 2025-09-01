Menu Rechercher
Fabian Rieder quitte Rennes pour Augsbourg

Par Aurélien Macedo
1 min.
Fabian Rieder @Maxppp

C’était attendu, c’est désormais officiel. Le milieu de terrain suisse Fabian Rieder quitte le Stade Rennais pour la formation d’Augsbourg contre 10 millions d’euros.

Stade Rennais F.C.
Prêté en Allemagne l’année passée, Fabian Rieder va retrouver la Bundesliga. L’international suisse est transféré au FC Augsbourg 🇩🇪

Le SRFC salue Fabian et lui souhaite une bonne continuation.
«Prêté en Allemagne l’année passée, Fabian Rieder va retrouver la Bundesliga. L’international suisse est transféré au FC Augsbourg. Le SRFC salue Fabian et lui souhaite une bonne continuation», a annoncé le club breton.

Pub. le - MAJ le
