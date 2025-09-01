Menu Rechercher
Rennes : Fabian Rieder à Augsbourg, c’est fait !

Acheté par le Stade Rennais en 2023 pour 15 M€, Fabian Rieder va quitter la Bretagne. Comme l’a confirmé son coach Habib Beye ces derniers jours, le milieu de terrain suisse de 23 ans avait des envies d’ailleurs. Aujourd’hui, son vœu va être exaucé.

Selon nos informations, le transfert du joueur à Augsbourg est bouclé. Rennes touchera environ 10 M€ dans l’opération. De son côté, Rieder va rester en Bundesliga après avoir été prêté la saison passée à Stuttgart.

