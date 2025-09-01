Menu Rechercher
Rennes : Mikayil Faye prêté à Cremonese

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Mikayil Faye sous les couleurs du Stade Rennais. @Maxppp

Mikayil Faye n’aura pas fait de vieux os en Bretage. Arrivé au Stade Rennais la saison dernière, l’ancien défenseur du FC Barcelone plie bagage après seulement 13 matches disputés avec les Rouge et Noir. Le club breton vient d’annoncer le départ en prêt du joueur à Cremonese.

Stade Rennais F.C.
Mikayil Faye débarque en Serie A 🇮🇹

Le défenseur de 21 ans est prêté pour une saison à l’Unione Sportiva Cremonese.

Bonne route Mika !
«Arrivé en août 2024 dans la capitale bretonne, Mikayil Faye va découvrir la Serie A avec l’Unione Sportiva Cremonese. Le défenseur de 21 ans est prêté pour une saison, avec option d’achat. Issu de l’équipe réserve du FC Barcelone, Mikayil aura pris part à 11 matchs sous les couleurs Rouge et Noir. Bonne route Mika !»

