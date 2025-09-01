Menu Rechercher
Commenter
Officiel Bundesliga

Ismaël Gharbi rebondit en Bundesliga

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Ismaël Gharbi sous les couleurs de Braga. @Maxppp

Comme prévu, l’ancien Parisien Ismaël Gharbi (21 ans) rebondit en Allemagne. Après avoir quitté les Rouge et bleu l’an dernier pour filer au Portugal, du côté, du SC Braga, Gharbi a été prêté à Augsbourg.

La suite après cette publicité
FC Augsburg
Unser nächster Neuzugang steht fest: Willkommen beim #FCA, Ismaël #Gharbi! 🫶

Der 21-jährige Offensivspieler wechselt auf Leihbasis vom portugiesischen Erstligisten SC Braga in die Fuggerstadt. Zusätzlich besitzen wir eine Kaufoption.

👉 Alle Infos gibt’s hier:
Voir sur X

«Deuxième recrue le jour de la date limite des transferts : l’attaquant de 21 ans Ismaël Gharbi rejoint le FC Augsbourg en prêt du SC Braga, club de première division portugaise, jusqu’à la fin de la saison. Le FCA dispose également d’une option d’achat. Les deux clubs ont convenu de ne pas divulguer davantage de détails sur le transfert», peut-on lire dans le communiqué.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Braga
Augsbourg
Ismaël Gharbi

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Braga Logo Sporting Braga
Augsbourg Logo Augsbourg
Ismaël Gharbi Ismaël Gharbi
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier