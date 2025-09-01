Bundesliga
Ismaël Gharbi rebondit en Bundesliga
1 min.
@Maxppp
Comme prévu, l’ancien Parisien Ismaël Gharbi (21 ans) rebondit en Allemagne. Après avoir quitté les Rouge et bleu l’an dernier pour filer au Portugal, du côté, du SC Braga, Gharbi a été prêté à Augsbourg.
FC Augsburg @FCAugsburg – 18:31
Unser nächster Neuzugang steht fest: Willkommen beim #FCA, Ismaël #Gharbi! 🫶Voir sur X
Der 21-jährige Offensivspieler wechselt auf Leihbasis vom portugiesischen Erstligisten SC Braga in die Fuggerstadt. Zusätzlich besitzen wir eine Kaufoption.
👉 Alle Infos gibt’s hier:
«Deuxième recrue le jour de la date limite des transferts : l’attaquant de 21 ans Ismaël Gharbi rejoint le FC Augsbourg en prêt du SC Braga, club de première division portugaise, jusqu’à la fin de la saison. Le FCA dispose également d’une option d’achat. Les deux clubs ont convenu de ne pas divulguer davantage de détails sur le transfert», peut-on lire dans le communiqué.
