Ismaël Gharbi rebondit en Bundesliga

Comme prévu, l’ancien Parisien Ismaël Gharbi (21 ans) rebondit en Allemagne. Après avoir quitté les Rouge et bleu l’an dernier pour filer au Portugal, du côté, du SC Braga, Gharbi a été prêté à Augsbourg.

«Deuxième recrue le jour de la date limite des transferts : l’attaquant de 21 ans Ismaël Gharbi rejoint le FC Augsbourg en prêt du SC Braga, club de première division portugaise, jusqu’à la fin de la saison. Le FCA dispose également d’une option d’achat. Les deux clubs ont convenu de ne pas divulguer davantage de détails sur le transfert», peut-on lire dans le communiqué.