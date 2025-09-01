Menu Rechercher
Batista Mendy rebondit au Séville FC

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Batista Mendy sous les couleurs de Trabzonspor. @Maxppp

Après deux ans passés en Turquie, du côté de Trabzonspor, le milieu de terrain Batista Mendy rallie l’Espagne. Le Français, ex-pensionnaire d’Angers, a été prêté avec option d’achat au Séville FC.

Sevilla Fútbol Club
🆕 Batista Mendy, refuerzo para el centro del campo cedido del Trabzonspor. 🤝

#WeareSevilla
«Le Français de 25 ans jouera cette saison à Nervión, prêté par Trabzonspor, avec une option d’achat. Le FC Séville et le Trabzonspor Kulübü de la Süperlig turque ont conclu un accord pour le prêt d’une saison, avec option d’achat, du milieu de terrain Batista Adelino Mendy», peut-on lire sur le communiqué du club andalou.

Liga
Séville
Trabzon
Batista Mendy

Liga Liga
Séville Logo FC Séville
Trabzon Logo Trabzonspor
Batista Mendy Batista Mendy
