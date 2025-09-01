Batista Mendy rebondit au Séville FC

Après deux ans passés en Turquie, du côté de Trabzonspor, le milieu de terrain Batista Mendy rallie l’Espagne. Le Français, ex-pensionnaire d’Angers, a été prêté avec option d’achat au Séville FC.

«Le Français de 25 ans jouera cette saison à Nervión, prêté par Trabzonspor, avec une option d’achat. Le FC Séville et le Trabzonspor Kulübü de la Süperlig turque ont conclu un accord pour le prêt d’une saison, avec option d’achat, du milieu de terrain Batista Adelino Mendy», peut-on lire sur le communiqué du club andalou.