Liga : avant l’OL, le Real Betis écrase Majorque grâce à un immense Antony

Le Real Betis n’a pas tremblé ce dimanche soir face à Majorque, lors de la 11e journée de Liga. Opposés à une équipe en grande difficulté depuis le début de saison, les Andalous ont rapidement pris les commandes grâce à un Antony des grands soirs. L’ailier brésilien a d’abord ouvert le score dès la 10e minute, avant de doubler la mise à la 34e sur une offrande d’Héctor Bellerín. Intenable, l’ancien de l’Ajax s’est même mué en passeur pour Ez Abde trois minutes plus tard (37e), bouclant une première période magistrale et portant son total à 5 réalisations toutes compétitions confondues cette saison.

En seconde période, Majorque, porté par Sergi Darder, ancien de l’OL, a tenté de réagir sans jamais réussir à inquiéter la défense du Betis. Giovanni Lo Celso et ses coéquipiers ont géré tranquillement leur avance pour s’imposer 3-0, confirmant leur belle dynamique du moment. Avec ce succès, le Real Betis grimpe à la 5e place du classement avec 19 points, tandis que Majorque reste bloqué à la 17e position avec 9 unités, à une marche seulement de la zone rouge.