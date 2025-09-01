League Championship
Rennes : Jordan James prêté à Leicester
Recruté l’an dernier à Birmingham contre 5 M€, le milieu de terrain gallois Jordan James (21 ans) repart au Royaume-Uni. Le joueur du Stade Rennais vient d’être prêté à Leicester.
« Nous sommes ravis d’annoncer la signature du jeune milieu de terrain talentueux Jordan James, en provenance du Stade Rennais, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires au niveau national et international », annoncent les Foxes.
