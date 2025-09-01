Menu Rechercher
Rennes : Jordan James prêté à Leicester

Recruté l’an dernier à Birmingham contre 5 M€, le milieu de terrain gallois Jordan James (21 ans) repart au Royaume-Uni. Le joueur du Stade Rennais vient d’être prêté à Leicester.

« Nous sommes ravis d’annoncer la signature du jeune milieu de terrain talentueux Jordan James, en provenance du Stade Rennais, sous réserve de l’obtention des autorisations nécessaires au niveau national et international », annoncent les Foxes.

