Breel Embolo s’engage au Stade Rennais

Le Stade Rennais vient de s’offrir l’attaquant Breel Embolo, en provenance de l’AS Monaco. L’international suisse s’est engagé pour une durée de quatre ans.

Breel Embolo célèbre son but avec l'AS Monaco @Maxppp

Le Stade Rennais a enfin trouvé son buteur. Pour remplacer Arnaud Kalimuendo, parti à Nottingham Forest, et celui de Kyogo Furuhashi à Birmingham, le club breton s’est offert Estéban Lepaul cette semaine pour un montant de 13,5 millions d’euros, plus 1,5 de bonus. Mais pour épauler le jeune Mohamed Kader Meïté, Habib Beye avait exprimé son souhait de voir un autre élément offensif débarquer.

Pour le remplacer, il a longtemps été question de Conrad Harder, priorité du Stade Rennais après le départ de Kalimuendo, mais l’attaquant danois de 20 ans aurait finalement utilisé le club breton comme variable d’ajustement, et il s’est engagé avec le le RB Leipzig. Lucas Stassin a longtemps été identifié comme une piste plus que crédible, mais la position stéphanoise, inflexible, et le tarif fixé, prohibitif (au moins 20 M€), ne facilitent pas la tâche à Rennes.

Breel Embolo s’engage pour quatre saisons

Connaissant bien la Ligue 1 pour y avoir évolué lors des trois dernières saisons, Embolo a porté le maillot Rouge et Blanc 89 fois (22 buts, 13 passes décisives). Utilisé à 42 reprises la saison dernière, dix fois titulaire en Ligue des Champions, Breel Embolo va pouvoir se relancer du côté de la Bretagne, où il sera la principale arme offensive.

«Breel Embolo renforce l’attaque Rouge et Noir. L’attaquant international suisse aux 77 sélections rejoint les rangs du Stade Rennais F.C. Breel Embolo s’est engagé pour une durée de quatre ans. Coupe du Monde, Euro, Ligue des Champions, Europa League, podiums en Allemagne et en France, Breel Embolo a été un acteur majeur dans de nombreuses conquêtes. À Rennes, sa mission sera d’apporter toute son expérience du haut niveau», indique le communiqué du club breton.

