Ces 50 joueurs libres à saisir après la fin du mercato

Le mercato vient de se finir ce lundi dans les cinq grands championnats européens. Si d’autres pays ont encore la possibilité de faire des transferts, il reste également la possibilité de s’offrir des joueurs libres. Parmi les joueurs intéressants qu’on peut retrouver, il y a notamment certains internationaux français. Libre après quatre ans du côté de West Ham et un prêt du côté en Arabie saoudite du côté d’Al-Orobah, Kurt Zouma (30 ans) est toujours sans contrat. Le défenseur central pourrait apporter des services en Premier League et Ligue 1 où il a évolué par le passé. Selon nos informations, Lecce est d’ailleurs partant pour le signer. Champion du monde 2018, Samuel Umtiti (31 ans) est aussi sans club après son passage à Lille. L’ancien de l’Olympique Lyonnais et du FC Barcelone reste sujet à des blessures fréquentes et sa condition physique risque de rebuter certaines écuries.

Proches de la retraite, des joueurs comme Dimitri Payet (38 ans), Steve Mandanda (40 ans) ou encore Josuha Guilavogui (34 ans) peuvent aussi se laisser tenter par un dernier défi. Parti du Persepolis après une courte escapade en Iran, Wissam Ben Yedder (35 ans), est toujours sans club. Annoncé proche d’Amedspor en D2 turque, il n’a pour le moment signé nulle part. Alors qu’il a joué en Turquie du côté de Galatasaray, Istanbul Basaksehir et Eyüpspor, Léo Dubois (30 ans) se cherche aussi un nouveau défi. Un retour en Ligue 1 pour l’ancien de Nantes et Lyon ? Joueur de Brest l’an dernier, Jordan Amavi (31 ans) avait disputé la Ligue des Champions. Le latéral gauche cherche un nouveau club. Au même poste, Layvin Kurzawa (32 ans) est dans la même situation. L’ancien Parisien sort d’une expérience rapide à Boavista. Passé en Suisse à Zurich, Benjamin Mendy (31 ans) cherche à rebondir après une pige compliquée. Même chose pour Tiémoué Bakayoko (31 ans) qui vient d’être laissé libre par le PAOK Salonique.

Du beau monde à aller chercher

Des pistes plutôt étiquetées Ligue 1 peuvent aussi se montrer intéressantes. Actuellement, Yann Karamoh (27 ans), Florent Mollet (33 ans), Ayman Kari (20 ans), Junior Sambia (28 ans), Jonas Martin (35 ans), Flavien Tait (32 ans), Jean-Kevin Augustin (28 ans), François Kamano (29 ans), Adam Ounas (28 ans), Marcus Coco (29 ans), Wahbi Khazri (34 ans), Bouna Sarr (33 ans), Billal Brahimi (25 ans), Jérôme Roussillon (32 ans) et Rachid Ghezzal (33 ans) se retrouvent sans contrat. Passés par le championnat de France, les anciens Parisiens Rafinha (32 ans) et Juan Bernat (32 ans) se cherchent un point de chute. Les anciens Lyonnais Karl Toko Ekambi (32 ans) et Jason Denayer (30 ans) sont sans contrat après une pige saoudienne.

À travers l’Europe, il y a également des paris intéressants à faire comme Takehiro Tomiyasu (26 ans). Encore jeune, le défenseur central japonais n’a pas été prolongé par Arsenal et pourra aider des équipes de niveau européen. Même chose pour Sergio Reguilon (28 ans) qui a terminé son bail avec Tottenham. Le Danois Christian Eriksen (33 ans) qui a fini son contrat du côté de Manchester United se cherche un nouveau défi. Le Marocain Hakim Ziyech (32 ans) qui a été libéré par Al-Duhail n’a pas encore rebondi, mais il se rapproche d’Elche. Libéré par Côme en fin de mercato où il n’a pas su convaincre sous les ordres de Cesc Fabregas, Dele Alli (29 ans) est à nouveau disponible.

Situation similaire pour Kelechi Iheanacho (28 ans) dont le contrat vient d’être résilié par le Séville FC. Le buteur nigérian pourrait rendre des services. Cadre ses dernières saisons de l’Union Saint-Gilloise avant de perdre son statut, l’Ivoirien Lazare Amani (27 ans) se retrouve sans point de chute. De même que Rick Karsdorp (30 ans) qui a vu son contrat au PSV Eindhoven s’achever. Sans club depuis son départ de Toronto, Lorenzo Insigne (34 ans) conserve la cote en Italie et du côté de la Lazio mais n’a rien signé. Paco Alcacer (31 ans), Miralem Pjanic (35 ans), Munir El Hadadi (29 ans), Vincent Aboubakar (33 ans), Ismaily (35 ans), Alex Oxlade-Chamberlain (32 ans), Josh Brownhill (29 ans), Emmanuel Dennis (27 ans), Gerard Deulofeu (31 ans), Mario Rui (34 ans) et Michail Antonio (35 ans) peuvent aussi rendre des services.