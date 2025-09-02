Ces pays où le mercato est encore ouvert

Si le mercato a fermé ses portes hier soir en France mais aussi en Allemagne, Espagne, Angleterre et Italie, il reste certains pays qui ont encore quelques jours pour réaliser leurs emplettes. Ainsi ce mardi 2 septembre, le mercato va se refermer aux Pays-Bas, au Brésil et en Norvège. L’occasion pour les clubs de ces championnats de procéder à quelques mouvements de dernière minute.

Le championnat autrichien refermera ses portes le vendredi 5 septembre tandis que le samedi 6 septembre la Croatie et l’Ukraine verront leur mercato s’achever. Pour la Belgique, il y a encore jusqu’au lundi 8 septembre pour faire des transferts. Même chose pour le championnat polonais. Les championnats tchèques, roumains et suisses verront leur mercato s’achever le mardi 9 septembre. Pour le championnat saoudien, la fin du mercato est prévue le jeudi 11 septembre. Enfin, la Russie, la Turquie et la Grèce ont jusqu’au vendredi 12 septembre pour faire des achats.