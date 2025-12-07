Real Madrid : l’Arabie saoudite prépare une offre pour Rodrygo

Le Real Madrid se retrouve sous le feu d’une offensive saoudienne ciblée, avec Rodrygo dans le viseur. Selon AS, l’Arabie saoudite prépare une approche concrète pour attirer l’ailier brésilien, l’un des profils les plus séduisants de la Casa Blanca, derrière Mbappé et Vinicius. Considéré comme une cible de choix pour la Saudi Pro League, Rodrygo est vu comme un joueur déjà confirmé, capable de devenir l’une des figures phares d’un championnat en pleine expansion. Les clubs du Golfe estiment qu’une offre exceptionnelle pourrait suffire à ouvrir les discussions et à tester la détermination du joueur à rester en Europe.

Le statut de Rodrygo au sein de l’équipe, largement remis en question cette saison, n’empêche pas le Real de rester sur ses gardes. En effet, l’Arabie saoudite pourrait rapidement « frapper à la porte » du club, convaincue de pouvoir séduire le Brésilien de 24 ans. Si le club merengue ne veut pas envisager une vente, la puissance financière des Saoudiens représente une menace réelle pour l’avenir du joueur.