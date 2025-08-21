Lecce veut Kurt Zouma
Après quatre ans à West Ham, l’international français Kurt Zouma (11 sélections) avait décidé de filer du côté de la Saudi Pro League l’été dernier. Il avait ainsi rejoint le club d’Al-Orobah. Et après une saison et 20 matches disputés, il pourrait bien faire son retour en Europe. Selon nos informations, le club italien de Lecce s’intéresse de près à lui.
Le club italien se verrait bien le récupérer pour renforcer sa charnière centrale. Ce n’est pas le seul club intéressé puisque selon nos indiscrétions, le défenseur de 30 ans a aussi des touches à Espagne, au Mexique et même en Saudi Pro League pour cette saison alors qu’il est libre de tout contrat. Reste à savoir désormais comment vont évoluer ces différentes pistes mais Kurt Zouma a le choix pour son futur.
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
OM : Véronique Rabiot détruit les explications de Pablo Longoria sur l’altercation avec Jonathan Rowe !
Explorer