Lecce veut Kurt Zouma

Après quatre ans à West Ham, l’international français Kurt Zouma (11 sélections) avait décidé de filer du côté de la Saudi Pro League l’été dernier. Il avait ainsi rejoint le club d’Al-Orobah. Et après une saison et 20 matches disputés, il pourrait bien faire son retour en Europe. Selon nos informations, le club italien de Lecce s’intéresse de près à lui.

La suite après cette publicité

Le club italien se verrait bien le récupérer pour renforcer sa charnière centrale. Ce n’est pas le seul club intéressé puisque selon nos indiscrétions, le défenseur de 30 ans a aussi des touches à Espagne, au Mexique et même en Saudi Pro League pour cette saison alors qu’il est libre de tout contrat. Reste à savoir désormais comment vont évoluer ces différentes pistes mais Kurt Zouma a le choix pour son futur.