Ces 50 joueurs libres qui peuvent dynamiter la fin de mercato

Les heures s’emballent en cette fin de mercato. Alors que ce lundi à 20 heures, le marché des transferts va fermer ses portes dans les cinq grands championnats européens, de nombreux joueurs intéressants n’ont toujours pas trouvé de point de chute et pourraient être des alternatives intéressantes. Et on retrouve dans le lot certains internationaux français. Libre après quatre ans du côté de West Ham et un prêt du côté en Arabie saoudite du côté d’Al-Orobah, Kurt Zouma (30 ans) est toujours sans contrat. Le défenseur central pourrait apporter des services en Premier League et Ligue 1 où il a évolué par le passé. Selon nos informations, Lecce est d’ailleurs partant pour le signer. Champion du monde 2018, Samuel Umtiti (31 ans) est aussi sans club après son passage à Lille. L’ancien de l’Olympique Lyonnais et du FC Barcelone reste sujet à des blessures fréquentes et sa condition physique risque de rebuter certaines écuries.

Proches de la retraite, des joueurs comme Dimitri Payet (38 ans), Steve Mandanda (40 ans) ou encore Josuha Guilavogui (34 ans) peuvent aussi se laisser tenter par un dernier défi. Parti du Persepolis après une courte escapade en Iran, Wissam Ben Yedder (35 ans), est toujours sans club. Annoncé proche d’Amedspor en D2 turque, il n’a pour le moment signé nulle part. Alors qu’il a joué en Turquie du côté de Galatasaray, Istanbul Basaksehir et Eyüpspor, Léo Dubois (30 ans) se cherche aussi un nouveau défi. Un retour en Ligue 1 pour l’ancien de Nantes et Lyon ? Joueur de Brest l’an dernier, Jordan Amavi (31 ans) avait disputé la Ligue des Champions. Le latéral gauche cherche un nouveau défi. Au même poste, Layvin Kurzawa (32 ans) est dans la même situation. L’ancien Parisien sort d’une expérience rapide à Boavista. Passé en Suisse à Zurich, Benjamin Mendy (31 ans) cherche à rebondir après une pige compliquée. Situation similaire pour Tiémoué Bakayoko (31 ans) qui vient d’être laissé libre par le PAOK Salonique.

Du beau monde à aller chercher

Des pistes plutôt étiquetées Ligue 1 peuvent aussi se montrer intéressantes. Actuellement, Yann Karamoh (27 ans), Florent Mollet (33 ans), Ayman Kari (20 ans), Junior Sambia (28 ans), Jonas Martin (35 ans), Flavien Tait (32 ans), Jean-Kevin Augustin (28 ans), Farid El Melali (28 ans), François Kamano (29 ans), Adam Ounas (28 ans), Marcus Coco (29 ans), Zinedine Ferhat (32 ans), Mbaye Niang (30 ans), Wahbi Khazri (34 ans), Bouna Sarr (33 ans), Jérôme Roussillon (32 ans) et Rachid Ghezzal (33 ans) se retrouvent sans contrat. Passés par le championnat de France, les anciens Parisiens Rafinha (32 ans) et Juan Bernat (32 ans) se cherchent un point de chute de même que l’ancien Marseillais Chancel Mbemba (31 ans). ce dernier qui a vu des clubs du Golfe prendre la température et le Paris FC venir à la charge a voulu prendre le temps. Les anciens Lyonnais Karl Toko Ekambi (32 ans) et Jason Denayer (30 ans) sont sans contrat après une pige saoudienne.

Dans le sens inverse, César Azpilicueta (35 ans) est ciblé par l’Olympique Lyonnais après la fin de son contrat du côté de l’Atlético de Madrid. À travers l’Europe, il y a également des paris intéressants à faire comme Takehiro Tomiyasu (26 ans). Jeune, le défenseur central japonais n’a pas été prolongé par Arsenal et pourra aider des équipes de niveau européen. Même chose pour Sergio Reguilon (28 ans) qui a terminé son bail avec Tottenham. Après de longues années à Manchester United, le Suédois Victor Lindelof (31 ans) doit se trouver un nouveau club comme son ancien coéquipier, le Danois Christian Eriksen (33 ans). Le Marocain Hakim Ziyech (32 ans) qui a été libéré par Al-Duhail n’a pas encore rebondi mais il se rapproche d’Elche. Sans club depuis son départ du Torino, Lorenzo Insigne (34 ans) conserve la cote en Italie et du côté de la Lazio mais n’a rien signé. Enfin la légende de Leicester Jamie Vardy (38 ans) n’a pas pris sa retraite et le promu italien Cremonese tente sa chance. Paco Alcacer (31 ans), Miralem Pjanic (35 ans), Munir El Hadadi (29 ans), Vincent Aboubakar (33 ans), Ismaily (35 ans), Alex Oxlade-Chamberlain (32 ans), Gerard Deulofeu (31 ans), Mario Rui (34 ans) et Michail Antonio (35 ans) peuvent aussi rendre des services.