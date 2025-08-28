L’OL cible César Azpilicueta !

Maintenu en Ligue 1, mais toujours dans l’obligation de dégraisser dès qu’il le peut, l’Olympique Lyonnais doit se montrer malin dans son recrutement. Pour preuve, la recrue la plus chère de l’été (Tyler Morton) n’a couté « que » 10 M€. Et les Gones ont de la suite dans les idées. Ils voudraient d’ailleurs renforcer leur secteur défensif.

La suite après cette publicité

Avec le départ de Saul Kumbedi à Wolfsbourg, ceux de Niakhaté et Mata à la CAN et de potentielles surprises d’ici la fin du mercato (Ainsley Maitland-Niles), les septuples champions de France doivent anticiper. Selon RMC Sport, c’est ce qu’ils ont fait. Le média révèle que les Gones sont intéressés par le profil de César Azpilicueta. L’Espagnol a un gros avantage, il est libre de tout contrat après deux ans passés à l’Atlético de Madrid.

La suite après cette publicité

« Azpi de retour en L1 ? »

De plus, le joueur de 36 ans possède également un profil de joueur d’expérience. Capable d’évoluer au poste de latéral, mais aussi dans l’axe de la défense, Azpilicueta est un élément qui a un riche palmarès (1 Ligue des Champions, 2 Premier League, Une Supercoupe d’Europe, 2 Ligues Europa). Un atout non négligeable pour la campagne européenne des Lyonnais en C3.

Enfin, Azpilicueta a aussi l’avantage de bien connaître la Ligue 1 puisqu’il a passé deux ans à l’Olympique de Marseille. RMC Sport ne précise pas si les Rhodaniens ont fait une offre au joueur, mais le média rappelle que l’OL a de la concurrence puisque le Séville FC est également sur les rangs. Affaire à suivre.