Mercato OL : Villarreal pousse pour Georges Mikautadze !

La fin de mercato estival s’annonce bouillante du côté de l’Olympique Lyonnais. Si Malick Fofana est bien parti pour rester, ce n’est pas le cas de Georges Mikautadze. Comme nous vous le révélions ces dernières heures, l’attaquant géorgien est, aujourd’hui, courtisé par Villarreal. Alors que le Sous-Marin Jaune a perdu plusieurs joueurs importants comme Alex Baena, son attaquant Thierno Barry et va vendre Yeremy Pino à Crystal Palace pour une somme pouvant s’approcher des 50 millions d’euros, le profil du buteur rhodanien figure plus que jamais dans la short-list du club espagnol.

Selon nos dernières informations, Villarreal a ainsi fait une première offre orale à l’OL inférieure à 30 millions d’euros. Une proposition jugée pour l’heure insuffisante puisque l’actuel leader de Ligue 1 a fixé le prix de départ de son goleador entre 35 et 40 millions d’euros. Toujours d’après nos indiscrétions, si le joueur est intéressé par le projet de Villarreal, il ne fait pas d’un départ une priorité absolue. Et pour cause. Buteur lors de la première journée, l’ancien joueur du FC Metz reste attaché au club et à sa ville de coeur.

Réunion à venir entre Villarreal et l’OL

Pour autant, ce dossier bouillant pourrait bien connaître une avancée significative dans les prochaines heures puisque Villarreal a prévu de rencontrer, ce vendredi, les dirigeants lyonnais. Alors que l’OL avait déclaré son attaquant intransférable au début du marché, repoussant toutes les approches le concernant, la situation financière des Gones pourrait finalement pousser le buteur de 24 ans vers la sortie. Une chose est sûre, le dernier mot reviendra bien à Mikautadze mais un possible départ obligerait forcément la formation lyonnaise à réagir doublement. Tout d’abord pour le remplacer, mais aussi pour apporter un deuxième attaquant dans la rotation à Paulo Fonseca.

Ce jeudi, nous vous indiquions à ce titre que l’OL avait pris la température pour l’attaquant uruguayen Martín Satriano, actuellement sous contrat avec le RC Lens jusqu’en juin 2029. Auteur de 7 petites apparitions la saison dernière, celui qui avait subi une rupture des ligaments croisés a, depuis, retrouvé la compétition, mais n’a pas disputé la moindre minute avec le club artésien depuis le début de saison. Ensuite, l’OL devra penser à enrôler un nouvel attaquant d’envergure afin de compenser le possible de départ de Georges Mikautadze. Pas une mince affaire à 4 jours de la fin du mercato estival. Voilà qui risque de faire cogiter un Matthieu Louis-Jean déjà bien occupé ces dernières semaines.