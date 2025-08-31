Mercato : l’OL annonce deux arrivées et n’exclut pas d’autres départs

Dimanche soir, l’OL s’est imposé 1 à 0 face à l’OM. Une victoire qui vient récompenser une bonne prestation des Lyonnais, qui réussissent donc la passe de trois lors de ce début de saison. Cela n’était plus arrivé depuis 44 ans. De quoi donner le sourire au directeur technique, Matthieu Louis-Jean. Face à la presse, le dirigeant lyonnais était tout sourire. «Je pense qu’il y a quelque chose qui s’est construit cet été. On a fait une préparation qui était très cohérente. L’état d’esprit était incroyable, l’équipe se bonifie semaine après semaine. Paulo Fonseca fait un travail incroyable tactiquement ce soir. On essaye de rester calme. On travaille dans un contexte qui peut paraître compliqué, mais l’équipe a encore répondu présente. C’est ça l’OL.»

Deux renforts attendus demain

Il a ajouté : «Paulo a fait un match tactiquement incroyable car sans numéro 9, ce n’est pas simple surtout face à l’OM. Dans d’autres conditions, on aurait pu gagner un peu plus que 1 à 0. L’idée était d’appréhender ce match avec beaucoup de calme et de confiance. L’équipe est restée calme tout le match. En seconde mi-temps, on a bien joué.» Ensuite, il a été questionné sur le mercato, qui se termine demain soir à 20 heures en France. «Il reste encore un peu de travail. On sait que le mercato finira demain. On est en train de finaliser des arrivées. On veut avoir deux renforts offensifs assez rapidement. On va travailler et ça devrait être annoncé demain (lundi, ndlr)»

Un numéro 9 voire un autre élément offensif sont donc attendus pour remplacer Georges Mikautadze. «Ce n’est jamais simple de perdre un joueur comme Georges, qui était apprécié. Maintenant, c’est aussi ça notre devoir envers la DNCG. On avait acté le fait qu’un joueur pourrait encore partir. Georges a eu une offre de Villarreal qui est une très belle offre. Il est aussi content d’y aller même s’il était triste de partir. C’est un nouveau challenge pour lui. On savait qu’il fallait que ça se passe et c’est arrivé.» Mais d’autres éléments du groupe de Paulo Fonseca attise encore les convoitises, en plus d’Enzo Molebe qui est ciblé par le Séville FC.

Plusieurs joueurs de l’OL sont sollicités

«Pour l’instant, non, il n’y a rien d’acté au sujet des départs. On est en train de travailler dessus. Il y a des clubs qui nous contactent pour nos joueurs, il n’y a pas que pour Enzo (Molebe). On va écouter, on va voir ce que le marché va nous proposer. Mais, la priorité, c’est surtout les joueurs qui vont arriver. La nuit va être longue, mais on était préparé à ça. Ça peut être un joueur polyvalent. Bien sûr qu’il y aura un 9, on a besoin d’un 9 dans l’équipe. Mais en tout cas, il y aura au moins deux renforts offensifs. Probablement des prêts, oui. Mais encore une fois, ce n’est pas finalisé.» Interrogé sur le sujet, Jorge Maciel, l’adjoint de Paulo Fonseca, a été clair. «On a pris neuf points avec le mercato ouvert. On cherche encore des profils, on a des positions, pas urgentes, mais que l’on veut renforcer, notamment la défense, également un attaquant. Le mercato est encore ouvert. Pour les départs ? S’il y en a, j’aimerais que ce soit dans la joie, comme avec Mikautadze.»

Ce qui est sûr, c’est que l’OL version 2025-26 a dû gérer le mercato de façon bien différente. «On a dû travailler différemment. Je l’ai répété plusieurs fois, mais on a essayé de travailler sur la cohésion, sur l’état d’esprit, sur la mentalité. On a pu voir encore ce (dimanche) soir, il y a un vrai état d’esprit qui est mis en place dans l’équipe. On voulait vraiment avoir un collectif fort. On a perdu des individualités de l’équipe très fortes, ça c’est clair. On ne remplace pas Rayan Cherki, Thiago Almada ou Alex Lacazette, comme ça. On a travaillé aussi sur des marchés différents. Et la semaine dernière, Adam (Karabec) marque, ce soir Pavel (Sulc) est impliqué sur le but. Donc pour nous, c’est important que chaque joueur qui arrive amène quelque chose.» Au moins deux nouveaux joueurs sont attendus demain pour apporter à un groupe qui vit bien.