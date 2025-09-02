Menu Rechercher
Un jeune membre de l’OL Academy soupçonné de meurtre !

Par Aurélien Léger-Moëc
Un membre de l'académie OL en garde à vue @Maxppp

C’est une bien triste histoire qui est rapportée par BFM TV ce mardi. Dimanche soir, un jeune garçon de 16 ans a été tué par arme blanche à Caluire-et-Cuire, dans la métropole lyonnaise. Le lendemain, lundi, un suspect a été appréhendé par les forces de police.

Ce suspect n’est âgé que de 13 ans et fait partie de l’académie OL, le centre de formation de l’Olympique Lyonnais. Il a été placé en garde à vue. Selon les diverses sources, il s’agirait d’une dispute qui a dégénéré.

