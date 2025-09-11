Le Sporting CP se frotte les mains avec le départ canon de l’ex-flop de l’OM Luis Suarez

Chaque année, c’est toujours la même rengaine. Quand on parle mercato, on évoque souvent la capacité des clubs portugais à bien vendre ou à flairer la bonne recrue pouvant être revendue plus tard à prix d’or. Vous savez quoi ? L’année 2025 ne devrait pas échapper à la règle. Après avoir vendu Viktor Gyökeres à Arsenal pour plus de 70 M€, le Sporting Portugal a réalisé une plus-value de 50 M€ sur le Suédois.

Pour le remplacer, les Lisboètes ont battu un record en s’offrant Luis Suarez (27 ans). Le Colombien est devenu la recrue la plus chère de l’histoire du Sporting CP. Les Leões ont dépensé 22,5 M€ + 5,2 M€ de bonus, soit un montant supérieur à celui déboursé en 2023 pour recruter un certain Viktor Gyökeres. S’il n’a pas laissé une grande trace à l’Olympique de Marseille (3 buts, 1 passe décisive en 11 matches), le Colombien s’est refait la cerise en Espagne, à Almeria (41 buts, 13 passes décisives en 79 matches). Depuis, le club portugais ne regrette rien.

Luis Suarez égale Romario, Zamorano et Zico

Appelé en sélection depuis 2020, mais titularisé pour la première fois chez les Cafeteros hier face au Venezuela, Luis Suarez a vécu une nuit magique en inscrivant un quadruplé entre la 42e et la 67e minute. Héros de la victoire 6-3 de son pays, le nouveau joueur du SCP a ensuite cédé sa place. « Je suis très heureux d’avoir eu cette opportunité, de la victoire de notre équipe et très heureux individuellement. C’est un rêve, j’attendais cette opportunité depuis longtemps. Aujourd’hui (hier), elle s’est présentée et j’ai su la saisir. C’est une grande fierté d’entrer dans l’histoire avec quatre buts, mais cela passe au second plan, car il faut contribuer à notre part », a-t-il confié à l’issue de la rencontre.

Une soirée de rêve qui fait le bonheur de la presse portugaise. « Luis Suarez entre dans l’histoire de la Colombie », écrit O Jogo. « Suarez atterrit en volant », glisse pour sa part Record pour souligner le retour du joueur au Portugal après un exploit que seul son célèbre homonyme uruguayen, Romario, Ivan Zamorano, Careca et Zico avaient réussi à faire lors d’une campagne d’éliminatoires pour un Mondial. Une chose est sûre, la presse lusitanienne et le SCP se frottent déjà les mains à l’heure où le coup d’envoi de la Ligue des Champions sera donné la semaine prochaine. Brillant en sélection et auteur de très bons débuts avec son nouveau club (2 buts, 2 passes décisives en 5 matches), Luis Suarez régale déjà.