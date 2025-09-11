Menu Rechercher
Commenter 29
Süper Lig

Zinedine Zidane a refusé un club

Par Dahbia Hattabi
zidane @Maxppp

Zinedine Zidane (53 ans) est sans banc depuis son départ du Real Madrid. Mais sauf énorme surprise, il va prendre la succession de Didier Deschamps avec l’équipe de France puisque le sélectionneur s’en ira après le Mondial 2026. En attendant, certains clubs ont tenté de recruter ZZ cet été.

La suite après cette publicité

FotoMaç révèle que l’ancien numéro 10 des Bleus était sur la short-list de Fenerbahçe pour prendre la succession de José Mourinho, limogé il y a quelques jours. Mais Zizou a décliné l’invitation, lui qui attend les Tricolores. Depuis, le club turc a misé sur Domenico Tedesco.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (29)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Süper Lig
Fenerbahce
Zinédine Zidane

En savoir plus sur

Süper Lig Süper Lig
Fenerbahce Logo Fenerbahce
Zinédine Zidane Zinédine Zidane
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier