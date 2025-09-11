Zinedine Zidane a refusé un club

Zinedine Zidane (53 ans) est sans banc depuis son départ du Real Madrid. Mais sauf énorme surprise, il va prendre la succession de Didier Deschamps avec l’équipe de France puisque le sélectionneur s’en ira après le Mondial 2026. En attendant, certains clubs ont tenté de recruter ZZ cet été.

La suite après cette publicité

FotoMaç révèle que l’ancien numéro 10 des Bleus était sur la short-list de Fenerbahçe pour prendre la succession de José Mourinho, limogé il y a quelques jours. Mais Zizou a décliné l’invitation, lui qui attend les Tricolores. Depuis, le club turc a misé sur Domenico Tedesco.