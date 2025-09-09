Aymeric Laporte aurait enfin trouvé un nouveau club !

Joueur d’Al-Nassr depuis 2023, Aymeric Laporte (31 ans) avait émis le souhait de revenir en Europe il y a quelque temps déjà. La saison dernière, le défenseur espagnol avait d’ailleurs été associé au Real Madrid, mais l’opération ne s’est jamais faite. Cet été, le natif d’Agen semblait enfin pouvoir exaucer son vœu en retournant à l’Athletic Bilbao, club qu’il avait quitté en 2018 pour filer à Manchester City.

Malheureusement pour Laporte, il faut croire que son come-back dans son pays d’adoption est maudit. Alors que tout semblait bouclé entre l’Athletic et Al-Nassr, la formation basque n’a finalement pas pu enregistrer le joueur dans les temps. L’écurie saoudienne aurait envoyé les documents hors des délais sur la plateforme TMS de la FIFA, là où tous les transferts sont enregistrés. L’Athletic a alors demandé l’aide de la fédération espagnole (RFEF) afin de convaincre la FIFA de revenir sur sa décision. La possibilité de saisir le Tribunal arbitral du Sport (TAS) avait également été évoquée. Tout était finalement tombé à l’eau le 3 septembre dernier, lorsque l’Athletic a confirmé que l’instance dirigeante du football avait bel et bien rejeté ce transfert.

Le mercato turc est encore ouvert

«Les faits sont les suivants : 1. Le 1er septembre, et pendant la période d’inscription des joueurs autorisée par la loi, le joueur Aymeric Laporte Fèvre, le club saoudien Al-Nassr Football Club et l’Athletic Club ont accepté le transfert du joueur à l’Athletic Club, sous réserve du respect de certaines conditions. 2. L’Athletic Club a soumis la demande de transfert sur la plateforme TMS de la FIFA le 1er septembre, bien que la demande de transfert n’ait pas pu être entièrement finalisée à cette date pour des raisons indépendantes de sa volonté et en raison de facteurs externes indépendants de sa volonté. 3. Le 2 septembre, la RFEF a demandé à la FIFA d’autoriser une exception de validation afin d’obtenir le certificat de transfert international auprès de la Fédération saoudienne de football, afin que le joueur puisse être enregistré par l’Athletic Club. 4. Le 3 septembre, la RFEF a informé l’Athletic Club par courriel que la FIFA rejetait la demande et la possibilité d’obtenir le certificat de transfert international», pouvait-on lire dans le communiqué publié par l’Athletic.

Ce mardi, AS nous apprend qu’Aymeric Laporte devrait quand même bien pouvoir changer de club. Le quotidien espagnol assure que l’ancien Citizen a de fortes chances de rebondir du côté de Besiktas. Les formations turques peuvent recruter jusqu’au 12 septembre prochain et les Stambouliotes n’ont pas manqué de sauter sur l’occasion. Selon AS, Laporte s’est mis d’accord avec le champion de Süper Ligue 2021 et Besiktas a proposé à Al-Nassr un prêt non payant assorti d’une option d’achat non obligatoire de 15 M€, avec prise en charge de la moitié du salaire du joueur (13 M€). Les Saoudiens seraient réceptifs à cette proposition et l’affaire pourrait se régler dans les prochaines 24h.