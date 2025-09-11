Le coup de gueule de Ruben Neves sur les rumeurs d’infidélité avec la femme de Diogo Jota

Il y a plusieurs semaines, le monde du football était en deuil. Dans la nuit du 2 au 3 juillet 2025, Diogo Jota et son frère André Silva sont décédés dans un accident de voiture. Une catastrophe qui est intervenue alors que Diogo Jota (28 ans) s’était marié avec sa compagne Rute Cardoso quelques jours plus tôt le 22 juin dernier. Meilleur ami de Diogo Jota, le milieu d’Al-Hilal Ruben Neves (28 ans) est resté présent pour sa famille et a même pris le numéro 21 en sélection. En début de saison lors de la 1re journée de Premier League, il était présent au Molineux Stadium dans les tribunes avec Rute Cardoso lors d’un match de Wolverhampton contre Manchester City , un club où il avait évolué avec Diogo Jota. Malheureusement le média TV Guia en a profité pour lancer une rumeur de romance entre Ruben Neves et Rute Cardoso avec une photo où on les voit très proches. Cela a beaucoup été critiqué au Portugal et Ruben Neves est sorti du silence sur Instagram.

«La personne qui a mis cette photo sur la couverture du magazine, ne mérite pas d’être heureuse, tout comme le choix de cette photo n’était pas heureux. Moi et ma femme, Debora Lourence, sommes ensemble depuis plus de 11 ans, heureux, avec une famille qui me rend fier, jamais en 11 ans nous n’avons été impliqués dans une quelconque controverse. Nous avons fait de notre mieux pour aider Rute et sa famille de la meilleure façon possible. Le choix de cette photo est aussi malheureux que la personne qui l’a choisie et la personne qui l’a postée. Je respecte que chacun ait son travail, je respecte que chacun veuille faire de son mieux, je ne respecte pas ceux qui ne respectent pas les autres. Je le répète, je suis fière de la femme que j’ai, de la famille que j’ai. Nous sommes fiers de Rute, pour la force qu’elle a eue, nous sommes là pour tout ce qu’il faut, elle sait. Merci» a-t-il déclaré.