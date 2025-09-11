Menu Rechercher
Aymeric Laporte s’engage avec l’Athletic Bilbao

Par Josué Cassé
1 min.
Aymeric Laporte célèbre le titre de champion d'Europe avec l'Espagne @Maxppp

Cette fois-ci, c’est officiel. Après le feu vert donné par la FIFA, Aymeric Laporte s’est officiellement engagé avec l’Athletic Bilbao, ce jeudi soir. Après avoir été approché par l’OM, qui a vite lâché l’affaire, le défenseur de 31 ans s’offre donc un nouveau challenge. Il a signé un nouveau contrat jusqu’en 2028.

Athletic Club
💥 Aymeric Laporte firma con el Athletic Club hasta 2⃣0⃣2⃣8⃣

El central internacional regresa a Bilbao, su casa, donde se formó como jugador desde los 15 años y disputó 222 partidos como león entre 2012 y 2018.

#OngiEtorriLaporte #AthleticClub 🦁
Voir sur X

Le défenseur central international retourne à Bilbao, sa maison, où il s’est entraîné en tant que joueur dès l’âge de 15 ans et a disputé 222 matchs en tant que lion entre 2012 et 2018, précise le communiqué du club basque.

