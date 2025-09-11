Menu Rechercher
Gautier Larsonneur prolonge avec Saint-Étienne jusqu’en 2028

Par Josué Cassé
1 min.
La déception de Gautier Larsonneur @Maxppp

L’AS Saint-Étienne a annoncé ce jeudi soir la prolongation de son gardien de but Gautier Larsonneur. Le portier initialement en fin de contrat en juin prochain est désormais lié avec les Verts jusqu’en 2028.

AS Saint-Étienne
«Prolonger l’aventure dans ce magnifique club qu’est l’ASSE est une immense fierté pour moi. Je souhaite remercier la direction et les coaches Horneland et Bedenik pour cette confiance accordée. Tous ensemble, avec humilité et ambition, travaillons pour remettre ce club où il doit être», a de son côté indiqué le portier stéphanois.

