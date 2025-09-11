Real-OM classé à « haut risque »

Auteur d’un début de saison chaotique, l’Olympique de Marseille s’apprête à défier le Real Madrid dans le cadre de la première journée de Ligue des Champions, mardi prochain à 21 heures. Une rencontre classée à « haut risque » par le ministère espagnol de l’Intérieur pour des raisons de sécurité.

Si les autorités n’ont pas précisé les raisons de ce classement, des contrôles accrus «pour prévenir les risques de débordements» sont d’ores et déjà à prévoir.