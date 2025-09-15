Éric Abidal dément les rumeurs annonçant sa mort

Ce lundi, une rumeur annonçant la mort d’Éric Abidal a doucement fait le tour d’Internet. «L’ancien défenseur de Barcelone et de la France est mort des suites de complications d’une récente deuxième greffe du foie en raison de sa longue bataille contre le cancer du foie», pouvait-on ainsi lire sur différents comptes X. Une rumeur rapidement démentie par l’intéressé.

La suite après cette publicité

Dans une story Instagram, l’ancien joueur de Monaco a publié un message pour assurer qu’il allait bien. «Certaines rumeurs ne devraient jamais exister. Je suis ici, avec ma famille, et tout va bien. Le respect est essentiel. Il y a une famille et mes enfants derrière. Pour être clair, je vais bien, je suis en vie et en bonne santé. Merci pour votre soutien et vos messages d’inquiétude. Concentrons-nous sur ce qui compte vraiment».