PSG : la réaction à chaud de Kvaratskhelia

Désigné homme du match par l’UEFA, Khvicha Kvaratskhelia s’est exprimé au micro de Canal+ suite à la victoire 4-0 du PSG face à l’Atalanta.

La suite après cette publicité

« On est très heureux d’avoir gagné, on a très bien joué. On a fait bien notre travail. Je pense que c’était un très beau match. (Sur son but) Je ne m’en rappelle pas vraiment, il faudrait que je le regarde. Je préfère celui contre Aston Villa la saison dernière. Je trouve que nous progressons, nous travaillons très dur », a-t-il déclaré.