Ligue des Champions

PSG : la réaction à chaud de Kvaratskhelia

Par Aurélien Léger-Moëc
Khvicha Kvaratskhelia (PSG) @Maxppp
PSG 4-0 Atalanta

Désigné homme du match par l’UEFA, Khvicha Kvaratskhelia s’est exprimé au micro de Canal+ suite à la victoire 4-0 du PSG face à l’Atalanta.

« On est très heureux d’avoir gagné, on a très bien joué. On a fait bien notre travail. Je pense que c’était un très beau match. (Sur son but) Je ne m’en rappelle pas vraiment, il faudrait que je le regarde. Je préfère celui contre Aston Villa la saison dernière. Je trouve que nous progressons, nous travaillons très dur », a-t-il déclaré.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
