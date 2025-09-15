Le troll de l’OL après la semelle de Rouault sur Merah

Quelques heures après la défaite amère concédée à Rennes lors de la 4e journée de Ligue 1, l’OL ne semble toujours pas avoir digéré une décision du VAR au cours de cette rencontre. Pour rappel, le jeune Lyonnais Khalis Merah a reçu une grosse semelle de la part d’Anthony Rouault (17e) mais l’arbitre de ce match n’a pas sanctionné le Rennais.

De son côté, la VAR n’est pas non plus intervenue. «Trop d’électricité sur le terrain, surtension qui a apparemment coupé les écrans du VAR…», a alors commenté l’OL dans une publication sur X partageant la vidéo de l’action. Victime de la faute, Merah a, lui, réagi à cet extrait avec un émoji circonspect dans sa story Instagram.