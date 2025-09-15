Menu Rechercher
Ligue des Champions

OM : Nayef Aguerd absent contre le Real Madrid

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Nayef Aguerd @Maxppp
Victorieux de Lorient ce week-end au Vélodrome (4-0), l’Olympique de Marseille a fait le plein de confiance avant son premier match de Ligue des Champions de la saison sur le terrain du Real Madrid prévu ce mardi. Un rendez-vous XXL pour lequel les Phocéens doivent composer avec un coup dur. Buteur face aux Merlus et auteur d’un premier match solide sous ses nouvelles couleurs, Nayef Aguerd doit suivre un protocole commotion après avoir subi un choc involontaire avec un Lorientais.

Si le défenseur marocain est resté sur la pelouse de l’Orange Vélodrome tout le match, ce protocole va l’empêcher d’être présent au Santo Bernabéu selon RMC Sport. Ce qui explique que Leonardo Balerdi sera aux côtés de Roberto De Zerbi en conférence de presse ce soir et que l’Argentin sera sans doute titulaire.

