Ligue des Champions

OM : Pablo Longoria défend Kylian Mbappé

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Kylian Mbappé face à Tirol @Maxppp
Demain soir, l’Olympique de Marseille va retrouver Kylian Mbappé. Cette fois, le Bondynois ne portera pas le maillot du PSG, mais celui du Real Madrid. Sans surprise, les Phocéens s’attendent à souffrir, car l’OM reste un adversaire que Mbappé adore malmener (10 buts, 3 passes décisives et 14 victoires en 16 matches). Invité à s’exprimer sur l’ancien Parisien, Pablo Longoria a confirmé que le néo Merengue était bien l’une des bêtes noires de son équipe. Cependant, le président marseillais a tenu à défendre l’ancien Parisien.

« À chaque fois que j’ai affronté Mbappé, j’ai fini par souffrir. On ne valorise pas suffisamment la première saison qu’il a réalisée au Real Madrid, qui a été d’un très haut niveau compétitif et avec des chiffres très élevés. Je pense sincèrement qu’on ne l’a pas valorisée, du moins ici en France. On oublie la difficulté que Mbappé a finalement rencontrée lors de sa première saison à l’étranger. Pour moi, la première saison à l’étranger est toujours compliquée. Il est difficile d’atteindre un tel niveau de performance », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Marca.

Pub. le - MAJ le
