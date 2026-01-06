Menu Rechercher
Quand Rosenior battait Maresca…

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Enzo Maresca @Maxppp

Liam Rosenior est officiellement le nouvel entraîneur de Chelsea. Il succède ainsi à Enzo Maresca. Et les deux hommes se connaissent, puisqu’ils se sont notamment affrontés en deuxième division, le Championship, en 2023. Maresca officiait alors du côté de Leicester, qu’il a ensuite quitté pour rallier Chelsea, et Rosenior était sur le banc de Hull City.

Et le désormais ex-entraîneur de Strasbourg avait gagné cette rencontre, jouée à Leicester le 2 septembre 2023 pour la 5e journée de Championship, sur le score de 1-0. But de ? Liam Delap, alors prêté à Hull City par Manchester City. Ce même Liam Delap qui évolue désormais à Chelsea.

Pub. le - MAJ le
