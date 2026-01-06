Le PSG est arrivé au Koweït

La délégation du Paris Saint-Germain est bien arrivée ce lundi au Koweït, à trois jours du Trophée des Champions face à l’Olympique de Marseille. Après un long déplacement, les joueurs parisiens ont rejoint leur hôtel à Koweït City sans incident, avant d’entamer la préparation finale dans un contexte particulier, marqué par de nombreuses absences et par la délocalisation très discutée de ce Classique. Le PSG s’apprête ainsi à disputer le premier trophée de la saison dans un environnement inédit, loin de son public et dans une atmosphère annoncée très éloignée de celle habituellement associée à un PSG-OM.

Dans ce cadre, une conférence de presse est programmée ce mardi, en présence de l’entraîneur Luis Enrique et du capitaine Marquinhos. Les deux hommes devraient revenir sur l’état de l’effectif, les conditions de préparation et l’importance sportive de ce Trophée des Champions, malgré le contexte particulier entourant la rencontre. Face à un OM également privé de ses supporters, le PSG tentera de faire abstraction de l’environnement pour se concentrer sur l’enjeu sportif, avec l’objectif d’ajouter un nouveau titre à son palmarès dès le début de la saison.