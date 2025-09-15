OM : Pablo Longoria ne fixe pas d’objectifs pour la Ligue des Champions

Mardi soir, l’Olympique de Marseille débutera sa campagne de Ligue des Champions par un choc XXL face au Real Madrid de Kylian Mbappé. Avant ce rendez-vous, Pablo Longoria, le président marseillais, a accordé un long entretien à La Provence. L’occasion pour le dirigeant phocéen de rappeler les principaux objectifs de la saison, et notamment sur la scène européenne.

La suite après cette publicité

«La C1 ? Je ne veux pas donner d’objectif trop précis pour des raisons très claires. La première, c’est que notre objectif fondamental est une deuxième qualification consécutive en Ligue des champions : ça changerait complètement notre dynamique. La deuxième, c’est qu’il y a une adaptation nécessaire à la compétition quand tu ne l’as pas jouée. On parle des surprises, comme Brest l’an dernier, mais on ne regarde jamais les équipes qui n’ont pas su s’adapter. Les projections de certains simulateurs (Opta) nous placent entre la 29e et la 31e place. Même si je n’y crois pas, il faut appréhender cette situation car il y a beaucoup de choses qu’on ne peut pas contrôler. Si on voit la Ligue des champions de façon émotionnelle, on se dit qu’on a un bon effectif, que Marseille rime avec C1,… Mais en étant plus rationnel, tu peux aussi te dire qu’on prend les matchs les plus difficiles à domicile».