Menu Rechercher
Commenter 22
Ligue 1

OM : Pablo Longoria ne fixe pas d’objectifs pour la Ligue des Champions

Par Josué Cassé
1 min.
Benatia McCourt Longoria @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL +
Real Madrid Marseille Voir sur CANAL+

Mardi soir, l’Olympique de Marseille débutera sa campagne de Ligue des Champions par un choc XXL face au Real Madrid de Kylian Mbappé. Avant ce rendez-vous, Pablo Longoria, le président marseillais, a accordé un long entretien à La Provence. L’occasion pour le dirigeant phocéen de rappeler les principaux objectifs de la saison, et notamment sur la scène européenne.

La suite après cette publicité

«La C1 ? Je ne veux pas donner d’objectif trop précis pour des raisons très claires. La première, c’est que notre objectif fondamental est une deuxième qualification consécutive en Ligue des champions : ça changerait complètement notre dynamique. La deuxième, c’est qu’il y a une adaptation nécessaire à la compétition quand tu ne l’as pas jouée. On parle des surprises, comme Brest l’an dernier, mais on ne regarde jamais les équipes qui n’ont pas su s’adapter. Les projections de certains simulateurs (Opta) nous placent entre la 29e et la 31e place. Même si je n’y crois pas, il faut appréhender cette situation car il y a beaucoup de choses qu’on ne peut pas contrôler. Si on voit la Ligue des champions de façon émotionnelle, on se dit qu’on a un bon effectif, que Marseille rime avec C1,… Mais en étant plus rationnel, tu peux aussi te dire qu’on prend les matchs les plus difficiles à domicile».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (22)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Ligue des Champions
Marseille

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Marseille Logo Marseille
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier