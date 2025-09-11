Menu Rechercher
OM : Pavard raconte ce que Rabiot lui confié

Par Aurélien Léger-Moëc
Adrien Rabiot a joué un grand rôle dans la venue de Benjamin Pavard à Marseille. Malheureusement, les deux internationaux français ne pourront pas jouer ensemble cette saison à l’OM, puisque le milieu de terrain est parti par la petite porte, direction l’AC Milan. Pour sa conférence de presse de présentation, Pavard a vite été interrogé sur son lien avec Rabiot et la teneur de leurs discussions au sujet de l’OM.

«Par rapport à Rabiot, je n’étais pas là, tout ce qu’il m’a dit sur Marseille, c’est que du positif. Il est très heureux de ma signature. Il m’a dit que les supporters étaient incroyables, que c’était quelque chose à faire. Il m’a dit que du bien du club, il m’a conforté dans mon choix même si je connaissais un peu la ville avant de signer», a répondu Pavard. Ce qui a déclenché certains commentaires dans le chat, comme : « si c’est si bien l’OM, pourquoi n’est-il pas resté ? » Pas faux.

