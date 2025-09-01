OL : Paul Akouokou rejoint le Real Saragosse

Alors que l’Olympique Lyonnais ne devrait pas enregistrer d’autres arrivées après l’échec de Rafa Mujica, le club rhodanien est aussi actif dans le sens des départs. Alors que celui de Georges Mikautadze à Villarreal a été officialisé, un autre joueur vient de quitter l’OL, en la personne de Paul Akouokou. Le milieu ivoirien de 27 ans, qui n’a plus joué avec Lyon depuis la double confrontation contre Manchester United en Ligue Europa la saison passée, n’entre plus dans les plans de Paulo Foncesca.

Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien joueur du Real Betis va retrouver l’Espagne et signer en prêt à Saragosse pour une saison. «L’Olympique Lyonnais informe du prêt d’une saison, sans option d’achat, de Paul Akouokou au Real Saragosse, club de seconde division espagnole, jusqu’au 30 juin 2026. Arrivé au club durant l’été 2023 en provenance du Betis Séville, l’international ivoirien a disputé 14 matchs avec l’OL toutes compétitions confondues», assure le club rhodanien.