Brest veut encore recruter un défenseur central

Même après la fermeture du mercato estival français, le Stade Brestois n’exclut pas de renforcer sa défense. « C’est vrai que dans mon esprit, si j’ai cette possibilité de trouver un défenseur central qui va apporter quelque chose à l’équipe, je vais le faire », a confié Grégory Lorenzi à Ouest-France. Le directeur sportif brestois évoque plusieurs options possibles, comme recruter un joueur libre ou utiliser un joker médical ou national, afin de répondre aux besoins du groupe malgré la fin officielle du marché des transferts.

Très actif dans les dernières heures du mercato, avec notamment quatre recrues arrivées à la dernière minute, Brest pourrait donc continuer à chercher des opportunités. « Le message est clair, reste à trouver la méthode, et le joueur, pour le mettre en œuvre », précise Lorenzi, soulignant la volonté du club de rester compétitif et de renforcer son effectif là où c’est nécessaire.