Menu Rechercher
Commenter 1
Ligue 1

Monaco : Akliouche avoue avoir vécu un mercato particulier

Par Valentin Feuillette
1 min.
Maghnes Akliouche @Maxppp

Interrogé sur son été agité marqué par de nombreuses rumeurs de transfert, notamment un intérêt persistant du PSG, Maghnes Akliouche est revenu sur la manière dont il a vécu cette période du mercato. Le jeune meneur de jeu de l’AS Monaco a reconnu que ce contexte était nouveau pour lui, mais qu’il avait su garder sa sérénité.

La suite après cette publicité

«C’était un peu mouvementé pour moi, un peu nouveau. Ça fait partie de la vie d’un footballeur, je m’y suis adapté. Je suis resté à Monaco et je m’y sens bien», a affirmé Akliouche qui fête sa première convocation chez les Bleus durant cette trêve internationale.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Monaco
Maghnes Akliouche

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Monaco Logo Monaco
Maghnes Akliouche Maghnes Akliouche
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier