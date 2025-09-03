Monaco : Akliouche avoue avoir vécu un mercato particulier

Interrogé sur son été agité marqué par de nombreuses rumeurs de transfert, notamment un intérêt persistant du PSG, Maghnes Akliouche est revenu sur la manière dont il a vécu cette période du mercato. Le jeune meneur de jeu de l’AS Monaco a reconnu que ce contexte était nouveau pour lui, mais qu’il avait su garder sa sérénité.

«C’était un peu mouvementé pour moi, un peu nouveau. Ça fait partie de la vie d’un footballeur, je m’y suis adapté. Je suis resté à Monaco et je m’y sens bien», a affirmé Akliouche qui fête sa première convocation chez les Bleus durant cette trêve internationale.