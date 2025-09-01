Mercato : le jour le plus long

C’est une véritable marque d’attention et de confiance de la part de l’AS Monaco. Selon nos informations, le club de la Principauté a refusé une offre conséquente de Stuttgart pour George Ilenikhena. Cette dernière s’élevait à hauteur de 27 millions d’euros bonus compris, sauf qu’aujourd’hui, pas question pour l’ASM de se séparer de son attaquant, arrivé pour un projet sur plusieurs années. Recruté d’Antwerp pour environ 19 millions d’euros l’été dernier, le joueur de 19 ans a une marge de progression encore très importante, que Monaco souhaite exploiter. Nous vous révélions dernièrement que Leverkusen, la Fiorentina mais aussi Villarreal étaient aussi intéressés par le natif de Lagos, mais l’ASM s’est montrée très claire.