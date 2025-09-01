Menu Rechercher
Mercato : le jour le plus long

Ce dernier jour de mercato s’annonce particulièrement chaud ! En France, l’OM et l’OL devraient bouger dans tous les sens alors qu’à l’international, le dénouement de gros dossiers est lui aussi attendu, en Angleterre notamment. Suivez cette folle journée en direct avec nous.

Par La Rédaction FM
3 min.
Edon Zhegrova est arrivé à Turin

Joueur majeur de Lille au cours des dernières saisons, Edon Zhegrova (26 ans) arrivait à un an de la fin de son contrat. Dans le viseur de l’Olympique de Marseille et de la Juventus, l’ailier kosovar était particulièrement désiré et finalement c’est bien le club italien qui va remporter la mise. Bouclant le transfert pour un montant avoisinant les 20 millions d’euros, la Juventus va s’offrir le joueur qui vient d’atterrir du côté de Turin pour passer sa visite médicale.

JuventusFC
Edon Zhegrova è atterrato a Torino 🛬
Exclu FM

Monaco a refusé une offre de Stuttgart pour Ilenikhena

C’est une véritable marque d’attention et de confiance de la part de l’AS Monaco. Selon nos informations, le club de la Principauté a refusé une offre conséquente de Stuttgart pour George Ilenikhena. Cette dernière s’élevait à hauteur de 27 millions d’euros bonus compris, sauf qu’aujourd’hui, pas question pour l’ASM de se séparer de son attaquant, arrivé pour un projet sur plusieurs années. Recruté d’Antwerp pour environ 19 millions d’euros l’été dernier, le joueur de 19 ans a une marge de progression encore très importante, que Monaco souhaite exploiter. Nous vous révélions dernièrement que Leverkusen, la Fiorentina mais aussi Villarreal étaient aussi intéressés par le natif de Lagos, mais l’ASM s’est montrée très claire.

Exclu FM

L’AS Roma pousse pour Mathys Detourbet

Jeune attaquant de Troyes, Mathys Detourbet (18 ans) est en train de s’affirmer en Ligue 2 cette saison (4 apparitions). Disputant 14 matches la saison dernière en tant que joker, le droitier a eu un rôle plus important avec le club champenois. Prometteur, il fait l’objet d’un intérêt important de l’AS Roma. Selon nos informations, le club italien a d’ailleurs proposé une offre de 8 millions d’euros (assortie de 2 millions d’euros de bonus). Une proposition refusée par l’ES Troyes AC.

Carlos Soler en route pour la Real Sociedad

Alors que Marco Asensio s’apprête à rejoindre Fenerbahce, Carlos Soler va lui aussi quitter le PSG. Le milieu de terrain espagnol est attendu dans la journée du côté de la Real Sociedad. A noter qu’il s’agit d’un transfert définitif et non d’un nouveau prêt.

Gianluigi Donnarumma va bien rejoindre Manchester City

Comme l’indique Fabrizio Romano, Gianluigi Donnarumma va rejoindre l’écurie mancunienne puisqu’un accord a été trouvé entre les deux clubs. Le portier italien passera sa visite médicale dans l’après-midi, et c’est le départ d’Ederson à Fenerbahçe qui a débloqué la situation. L’ancien de l’AC Milan devrait au passage devenir le portier numéro 1 de Pep Guardiola à l’Etihad

Le LOSC va s’offrir Chancel Mbemba !

Libre de tout contrat depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Chancel Mbemba a trouvé un nouveau point de chute. Le joueur congolais va rester en Ligue 1 mais cette fois-ci du côté du LOSC…

