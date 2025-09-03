Menu Rechercher
Jean-Michel Aulas rassure sur l’avenir de l’OL et Botafogo

Présent dimanche dernier au Groupama Stadium lors de la victoire de l’OL face à l’OM (1-0) en Ligue 1, Jean-Michel Aulas a savouré la soirée aux côtés de Michele Kang et rendu hommage à Bernard Lacombe. Dans une interview accordée au Média Carré, l’ancien président lyonnais, de 1987 à 2023, a salué « l’envie collective » retrouvée et l’impulsion donnée par la nouvelle dirigeante, qu’il estime capable de ramener l’OL parmi les grands clubs européens, comme Aulas a pu le faire auparavant.

Interrogé sur les difficultés de l’ère Textor et les 65 M€ réclamés par Botafogo, Aulas s’est voulu rassurant : « ne vous inquiétez pas pour l’OL et Botafogo », a-t-il glissé, laissant entendre que la situation est maîtrisée. Quant à une éventuelle candidature aux élections municipales, le président d’honneur a confirmé que rien n’était décidé pour l’instant, malgré les rumeurs persistantes à Lyon.

