Où en est Matt Turner, la recrue fantôme de l’OL ?

Une épine dans le pied. Voilà comment résumer en quelques mots le cas Matt Turner à l’Olympique Lyonnais. Avant son départ du club rhodanien, John Textor avait bouclé un nouveau deal avec son ami Evangelos Marinakis et Nottingham Forest. Malgré toutes ses tentatives, la nouvelle direction de l’OL n’a pas réussi à annuler cette opération à 8 M€, pour un gardien qui devait être numéro 2… Les pensionnaires du Groupama Stadium, pris à la gorge financièrement, ont finalement réussi à limiter la casse en le prêtant comme cela a été annoncé dans un communiqué de presse publié le 1er août dernier.

L’aveu de Gerlinger sur le deal Turner

«L’Olympique Lyonnais informe avoir acquis le gardien de but Matt Turner en provenance de Nottingham Forest pour la somme de 8M€ + 10% d’intéressement sur une éventuelle plus-value future. Le club a cependant trouvé un accord avec la franchise de MLS New England Revolution pour un prêt d’un an du portier américain, assorti d’une option d’achat fixée à 3 millions d’euros.» Près d’un mois plus tard, Michael Gerlinger, le Directeur Général des Gones, a été questionné à son sujet lors d’une conférence de presse organisée mercredi pour faire un bilan du mercato d’été 2025.

«Je connaissais le cas Matt Turner, j’étais le DS de Eagle. Ça ne veut pas dire que j’étais très content mais je connaissais le cas. Je ne pense pas qu’il y a d’autres cas. (…) Turner, on avait une convention de transfert signée, on a essayé de négocier avec Nottingham, je les comprends, ils avaient le droit de vendre le joueur. On n’a pas trouvé de solution mais on a trouvé une solution pour le prêter en MLS. On a déjà vu qu’il faisait très très bien, il a empêché le premier but de Heung-min Son pour le Los Angles FC. Je pense que c’était la meilleure solution pour tout le monde à la fin.»

Une place à gagner pour le Mondial 2026

L’OL, qui compte sur Dominik Greif et sur Rémy Descamps, est heureux d’avoir pu s’en débarrasser sans même qu’il ne porte le maillot frappé du lion. De son côté, l’Américain a pu rejoindre un club où il va pouvoir jouer et mettre toutes les chances de son côté en vue de la Coupe du Monde 2026. D’autant qu’il n’a pas été appelé par Mauricio Pochettino pour le rassemblement du mois de septembre. Mais le portier de 31 ans est toujours en contact avec son sélectionneur comme il l’a expliqué lors d’un entretien accordé au site de la FIFA à la fin du mois d’août.

«Ce qui compte vraiment chez le coach, c’est qu’il souhaite offrir du bonheur à ses joueurs. Au sens propre du terme, il souhaite que chaque joueur évolue au plus haut niveau possible et qu’ils maximisent leur potentiel. Il voit le parcours des gens comme un parcours semé d’embûches et identifie les obstacles. Il est toujours là pour nous et c’est extrêmement réconfortant de savoir qu’on a un coach qui nous accompagne dans les bons comme dans les mauvais moments. Depuis son arrivée, j’ai connu de bons moments, mais aussi des moments moins bons. Il m’a toujours soutenu et m’a témoigné sa confiance».

Des débuts intéressants en club

Il poursuit : «il croit en moi et me fait confiance, ce qui m’a permis de prendre les meilleures décisions pour moi et ma famille, tout en me mettant dans de meilleures conditions de jeu pour lui montrer le meilleur de moi-même, sur le terrain comme en dehors. J’aime que les choses soient gérées par toutes les parties prenantes, mais l’essentiel est de jouer à un niveau qui vous permet de mettre en valeur votre talent et vos capacités, et d’avoir le sentiment d’être fiable.» Turner compte sur ses performances en club pour être de la partie lors du Mondial 2026. Pour le moment, il a participé à 4 rencontres toutes compétitions confondues avec le New England Revolution (360 minutes de jeu).

Il a encaissé 5 buts et réalisé 1 clean sheet. Il a aussi connu 2 victoires et 2 défaites avec son club. Après son grand retour et son premier match, il avait confié : «c’était vraiment agréable d’être de retour. Évidemment, c’était très émouvant de repartir, simplement de revenir au stade, de ressentir l’amour de l’équipe dès l’échauffement jusqu’à l’avant-match, pour tout. J’adore cet endroit. J’adore la Nouvelle-Angleterre. C’est vraiment, c’est chez moi. Je veux aussi réaliser de bonnes performances. Je suis toujours à cœur ouvert sur le terrain, donc c’était vraiment agréable d’être bien accueilli et d’être de retour.» Son entraîneur, Caleb Potter, était également ravi.

Son entraîneur est ravi

« Il nous apporte de la qualité. On a pu le constater sur les deux premiers centres : il arrive à l’entrée de la surface et frappe fort. Il réalise quelques arrêts clés, dont un important en première période… Sa présence, sa distribution, nous ont vraiment aidé.» Après son dernier match avant la trêve, le coach l’a encore couvert d’éloges. «Matt Turner, il fait pencher la balance. Tout comme en 2021, il a fait pencher la balance. J’étais de l’autre côté (au sein de Columbus Crew, ndlr). On jouait contre la Nouvelle-Angleterre et on disait : "ils ne sont pas si bons que ça, et ils ne dictent pas vraiment le jeu". Matt Turner se tenait debout, arrêtait les buts et maintenait l’équipe dans le match.» Tout cela est une bonne chose pour l’OL mais aussi la sélection américaine.

ESPN estime qu’il peut avoir ses chances : «ce prêt marque vraisemblablement la fin de la carrière européenne de Turner. Après s’être imposé comme le meilleur gardien de l’histoire de la MLS, Turner n’a été titulaire que 17 fois au total au cours de ses trois saisons en Angleterre. (…) En Premier League, presque tous les tirs difficiles auxquels il a fait face se sont transformés en but. (…) Le staff des USA verra si Turner est toujours le meilleur gardien américain. On peut supposer que oui, mais il est impossible de le savoir quand ce joueur ne joue quasiment jamais sur une période de 3 saisons. Et puis, il a déjà débuté 4 matches de championnat pour son club, soit 4 de plus qu’au cours des 18 derniers mois.» Le bonheur semble donc dans le prêt pour Turner et l’OL.