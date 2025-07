La grande annonce de Jean-Michel Aulas pour sauver l’OL !

L’OL traverse une crise sans précédent. Rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG, le club rhodanien va désormais devoir présenter un plan viable à l’organe de contrôle financier des clubs qui siège à la FFF, lors de son audition le 10 juillet prochain. Interrogé avant cette journée décisive pour l’avenir des Gones, Jean-Michel Aulas, l’ancien président historique de Lyon, s’est exprimé. «Je m’étais renseigné l’avant-veille auprès des gens qui passaient à la DNCG et ils m’avaient dit qu’il n’y avait aucun de problème. La réponse qui a été donnée m’a donc touché droit au cœur», a tout d’abord reconnu JMA.

Relancé sur le contexte de l’OL - qui a décidé de mettre de côté John Textor et de nommer Michele Kang et Michael Gerlinger à la tête du club - le dirigeant français a affiché sa déception, lui qui avait mené Lyon de la Ligue 2 aux sommets dans les années 2000. «L’Olympique Lyonnais est dans une situation qui n’est pas acceptable sur le plan du football français». Amer, JMA a cependant bien l’intention d’aider son ancien club. «Je vais aider, et j’ai commencé à le faire, dans le cadre de mes connaissances et non pas de mes responsabilités», a ainsi avoué Aulas.

Jean-Michel Aulas va rencontrer Michele Kang

Avant d’ajouter : «en tant que vice-président de la Fédération je dois être le plus impartial possible. J’ai rencontré des gens de l’Olympique Lyonnais, je vais rencontrer Mme Kang (nouvelle présidente du club) lundi prochain pour bien connaître tous les ingrédients. Il y a une attente qui est forte. On va tout faire pour que l’OL puisse ne pas rester là où il est aujourd’hui. C’est vrai que l’épreuve est difficile». Pour conclure, JMA a finalement envoyé un message fort à Michele Kang-Michael Gerlinger, nommés respectivement présidente et directeur général de l’OL.

«Il faudra que Michele Kang soit extrêmement pertinente et je sais qu’elle l’est. Je la sens très motivée. Il faut faire inverser la décision. Les attendus sont connus (la DNCG réclame 100 millions d’euros sur le compte du club plus 100 millions de garanties, ndlr). ARES qui est le grand financier prêteur et non pas actionnaire est convaincu qu’il faut trouver une solution. Michele passe jour et nuit sur le sujet. Michael Gerlinger aussi. Un certain nombre de personnes qui connaissent parfaitement bien le dossier ont été approchés et vont apporter des solutions». Les supporters de l’OL n’espèrent que ça…