Eliminatoires CM - Europe

EdF : Ousmane Dembélé quitte le rassemblement

Par Samuel Zemour
1 min.
Ousmane Dembélé sous les couleurs de la France @Maxppp
Ukraine 0-2 France

L’équipe de France a entamé sa campagne de qualifications de la meilleure des manières en allant chercher la victoire en Pologne, contre l’Ukraine, grâce à des réalisations de Michael Olise et Kylian Mbappé (0-2). Mais malgré la victoire, Didier Deschamps doit faire face à deux blessures en attaque : celles des Parisiens Ousmane Dembélé et Désiré Doué.

Si Doué a été aperçu en boitant à la sortie du Stade municipal de Wrocław, cela semble plus sérieux pour l’attaquant de 28 ans. Touché à la cuisse droite, il va devoir quitter le rassemblement de l’équipe de France et ne participera donc pas au deuxième match contre l’Islande, mardi au Parc des Princes. D’après L’Équipe, une IRM est déjà programmée pour l’attaquant du PSG.

Pub. le - MAJ le
